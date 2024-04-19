الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار عاجل من النيابة بحق شاب حرق جسد عجوز فى بولاق الدكرور

ضبط متهم
ضبط متهم

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس المتهم بإشعال النيران في جسد مسن بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما تدخل لفض مشاجرة بينه وبين آخر ٤ أيام على ذمة التحقيقات. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة لبيان ملابساتها واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الحادث. 

وكشفت تحريات مباحث الجيزة أن المجني عليه فارق الحياة إثر إصابته بحروق متفرقة في أنحاء الجسد إثر قيام شاب إشعال النيران في جسده، وظل يجري في الشارع وسط محاولات المارة إخماد حريق جسده ليسقط على الأرض فاقدا الوعي، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصاباته. 

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وأضافت التحريات أن المجني عليه تدخل لفض مشاجرة نشبت بين شابين من أهالي المنطقة ونهر أحدهما بالتعدي بالضرب على الآخر، فقام الشاب بسكب بنزين على جسد العجوز وأشعل النيران به وفر هاربا وسط صرخات العجوز. 

وتمكنت مباحث الجيزة من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

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