إخماد حريق التهم منزلًا أمام مكتب بريد أبو النمرس

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقًا نشب داخل عقار بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من منزل أمام مكتب البريد.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور المركز.

وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثاني بالعقار المكون من 3 أدوار حتى تمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على النيران.