كواليس مفزعة في حادث مصرع "تيك توكر" شهيرة في النزهة (صور)

في السابعة مساء الجمعة الماضي، بشارع جسر السويس، اخترق آذان المارة صوت ارتطام قوي صاحبه صرخة عالية ليفاجئوا بسيارة تطير من أعلى كوبري الحرفيين لتسقط على الأرض عبارة عن "قطعة خردة" وبداخلها فتاة تغطي الدماء جسدها ليتسابق الرجال لمحاولة إخراجها من داخل السيارة خاصة بعدما اكتشفوا أنها على قيد الحياة.

طارت من 10 أمتار

دقائق قليلة ظلت الفتاة على قيد الحياة حتى بدأت أنفاسها تقل حتى اختفت تمامًا وأسلمت الروح لبارئها وعندما وصلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث لم تضطر إلى اسعافها بعدما أكد المسعف مفارقتها الحياة ولا جدوى حتى من الإنعاش الرئوي، وتم نقل الفتاة إلى مستشفى السلام، في نفس التوقيت وصلت قوات الشرطة لمعاينة مسرح الحادث، حيث تبين تهشم السيارة تمامًا حتى تحولت لخردة بسبب الارتفاع الشاهق الذي سقطت منه حيث المسافة بين كوبري الحرفيين وأسفله حوالي 10 أمتار.

وكشفت التحريات أن الفتاة تدعى "إسراء مختار" وأنها "تيك توكر" شهيرة وتشتهر باسم "إسراء روكا" وتم إبلاغ أسرتها للتوجه إلى المستشفى التي يرقد بها جثمانها لاستلامه عقب انتهاء الإجراءات القانونية وتصريح النيابة العامة بالدفن.

سرعة جنونية

طبقًا لتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة وشهادات شهود العيان، كانت السرعة العالية التي تقود بها المتوفية السيارة، حيث كشف تفريغ كاميرات المراقبة في موقع الحادث عن الملابسات كاملة بعدما تبين أن الفتاة كانت تقود سيارتها أعلى كوبري الحرفيين في اتجاه محور جوزيف تيتو تحديدًا في منطقة النزهة والسيارة تسير بسرعة كبيرة واقتربت منها سيارة أخرى فحاولت الفتاة الابتعاد ونظرًا لسرعة السيارة لم تتمكن من التحكم بها واختلت في يدها عجلة القيادة ما أدى إلى انحرافها عن الطريق إلى الحاجز الحديدي واختراقه وسقوط السيارة من اعلى الكوبري.

روى أحد شهود العيان لرجال المباحث تفاصيل الحادث، وقال إنه يمتلك مقهى أسفل الكوبري محل الواقعة، مواصلاً: "الحادث كان في تمام الساعة السابعة مساءً بينما كنت أعد القهوة لزبون، تفاجئت بصوت هز المكان، ذهبت لأجد سقوط سيارة وبداخلها الفتاة، وعلى الفور طلبنا الإسعاف وحاولنا إنقاذها وكانت مازالت على قيد الحياة".

سكن نبضها

أضاف: "استمر النبض في عنقها لمدة دقائق، أي أنها لم تمت فور اصطدامها بالسور الحديدي وسقوطها، لكن سكنت حركتها ونبضها أيضًا فتأكدنا من وفاتها"، وأكمل: "المشهد كان صعبًا ومؤلمًا للغاية، وبعد ذلك جاءت الشرطة والإسعاف وتم نقلها لمستشفى السلام، لكن كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة تمامًا، حتى عندما وصلت الإسعاف إلى مكان الحادث لم تجر أي إسعافات أولية".

وكشفت التحريات أن السور الحديدي سقطت أجزاء كبيرة منه نتيجة قوة الاصطدام به فوضعت الادارة العامة لمرور القاهرة حواجز حديدية بديلة للمكان الفارغ في السور الحديدي لحين استبداله بآخر منعا لسقوط سيارات اخرى.

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثمان اسراء روكا بعدما أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية وان السرعة العالية وراء الحادث وانتدبت لجنة فنية من المرور لفحص السيارة وكلفت ادارة المرور وحي النزهة باصلاح السور الحديدي المحطم جراء الحادث.

مسحوا كل فيديوهاتها

أكثر من 150 الف متابع تحظى بهم حسابات المتوفاة اسراء روكا على تيك توك وانستجرام بخلاف مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى وفي اول تعليق من اسرتها بعد وفاتها قاموا بحذف جميع الفيديوهات التي صورتها إسراء روكا على تيك توك ولم يتبق سوى فيديوهات إعلان الوفاة وتشييع جنازتها بخلاف فيديوهات نعي من أصدقائها ومتابعيها على تيك توك.

مصرع "تيك توكر

مصرع "تيك توكر

مصرع "تيك توكر