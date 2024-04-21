الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

وفاة كهربائى سقط من أعلى جراج فى 6 أكتوبر

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة بالجيزة، اليوم، التحقيق في واقعة سقوط كهربائي من علو في مدينة 6 أكتوبر، خلال تنظيف الكاميرات أعلى الجراج بمدينة 6 أكتوبر.

وفاة كهربائي سقط من أعلى جراج في 6 أكتوبر 

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتوفي سقط من أعلى جراج أثناء تنظيفه الكاميرات أعلي الجراج بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة بسبب اختلال توازنه، وبسماع شهود العيان أكدوا عدم وجود شبهة جنائية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسقوط شخص من علو بمدينة 6 أكتوبر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة كهربائي، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام المتوفي بتنظيف الكاميرات سقط وتوفى، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مدينة 6 أكتوبر كهربائي النيابة العامة بالجيزة

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