الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

انقلاب تريلا على دائرى المهندسين يعرقل حركة المرور باتجاه أكتوبر

انقلاب شاحنة
انقلاب شاحنة

انقلبت سيارة نقل تريلا محملة بأجولة دقيق أعلى الطريق الدائري قبل نزلة ميدان لبنان، بالمهندسين، ما أدى لحدوث تكدس مروري، وانتقلت الخدمات الأمنية ورجال المرور بالأوناش اللازمة لرفع آثار الحادث. 

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة، مفاده انقلاب سيارة نقل تريلا محملة بالدقيق في الطريق المتجه الى أكتوبر, وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ للوقوف على ملابساته.

ودفعت الجهات المعنية بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث.

انقلاب تريلا دائري المهندسين تكدس مروري الطريق الدائري النجدة

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