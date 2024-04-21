الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سحب 1388 رخصة خلال 24 ساعة بهدف تحقيق الانضباط في الشارع

ملصق الكتروني
ملصق الكتروني

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في سحب 1388 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع، خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

 وتمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1388 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

 وقالت الداخلية، إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

الأجهزة الأمنية سحب 1388 الملصق الالكتروني حملات موسعة

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