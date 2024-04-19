بتشغل بنتى فى الحرام.. كواليس انتقام شيطان الوراق من زوجته

اجرت نيابة شمال الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام زوج لزوجته بتسليمها جسد طفلتهما للرجال لمعاشرتها بعدما تبين كذب روايته وتلفيقه تهمة اخلاقية لزوجته بدافع الانتقام.

ووجهت النيابة الزوج المتهم باقوال الزوجة التي نفت جملة وتفصيلا اتهامه لها مؤكدة على وجود خلافات بينهما دفعته لتلك الرواية الكاذبة لرفضها العودة للعيش معه مرة أخرى كما تم مواجهته باقوال الجيران الذين أكدوا عدم تردد اغراب على منزل زوجته وأخيرا كانت أقوال الطفلة التي اعترفت أن والدها هو من طلب منها الادلاء بتلك الأقوال والتي لم تحدث نهائيا.

واعترف الزوج بغضبه من زوجته التي تصر على الانفصال وعدم العودة له مرة اخرى فقرر الانتقام منها وادعاء استخدامها لطفلتهما في الأعمال المخلة بالآداب واتفق مع ابنته على تلك الرواية بعدما أوهمها ان ذلك في مصلحتهم.

كان وصل عامل إلى قسم شرطة الوراق برفقته ابنته البالغة من العمر ١١ عاما طلب لقاء رئيس المباحث للابلاغ عن جريمة بشعة وفور الوقوف امام المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق قال:"الحقني يا بيه مراتي بتفرط في شرف بنتي وبتخلي رجالة يعتدوا عليها في وجودها"

كلمات الأب ايدتها الطفلة التي قالت بنبرة مرتعشة:"ماما بتخليني أقابل رجالة منهم واحد جارنا وبيمسكوني من جسمي ويعملوا حاجات عيب".. نظرات الطفلة الزائغة ومتابعتها لوالدها أثناء الادلاء باقوالها دفع رئيس المباحث للشك في أمر روايتهما خاصة إن حالة الطفلة الجسدية جيدة فتم اخطار اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية الذي وجه بسرعة التحري عن حقيقة الواقعة.

بعد استجواب عدد من الجيران وأقارب الزوجين تبين كيدية البلاغ وأن الزوجة حسنة السمعة ولا يتردد على منزلها غرباء بعد ترك الزوج للمنزل اثر خلافات مستمرة بينهما وحصولها على حضانة أطفالها الثلاثة ورفضها العودة إلى زوجها بعد انفصالهما ورفضه تطليقها رسميا ليقرر الزوج اللجوء الى تلك الحيلة للانتقام منها واتفق مع ابنته على تلك الرواية واتهام امها بتسليم جسدها للرجال بحجة أن يعودوا للاقامة معا جميعا فاستجابت له الطفلة الصغيرة.

كشفت تحريات مباحث الجيزة بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد مجدي موسى مفتش فرقة شمال الجيزة كذب رواية الاب وكيدية البلاغ وعندما تم مواجهته بالادلة أقر بتلفيقه التهمة لزوجته للانتقام منها، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.