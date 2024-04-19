وضع مخل و مشاجرة بين أب وخطيب نجلته انتهت بكارثة لفتاة الوراق

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية اخلاء سبيل كهربائي وخطيب ابنته بعد اتهامهما بتبادل الضرب فيما بينهما والتسبب في قفز ابنة المتهم الأول خطيبة الثاني من الطابق السابع عقب ضبط والدها لها في وضع مخل مع خطيبها.

واستعلمت النيابة من المستشفى عن حالة الفتاة الصحية لسماع أقوالها بعدما تبين اصابتها بكسور في أنحاء متفرقة من الجسد وتهشم بالجمجمة وترقد بين الحياة والموت داخل المستشفى.

وتلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا بوصول فتاة الى مستشفى الوراق المركزي مصابة بكسور مضاعفة في جميع أنحاء الجسد وحالتها العامة سيئة، انتقلت على الفور قوات الأمن الى مسرح الواقعة لفحص البلاغ.

صعد الضباط إلى شقة الفتاة بعد ارشاد الجيران عنها ليتم العثور على والدها وخطيبها مصابين باصابات سطحية بعد تشاجرهما سويا، واشارت تحريات العقيد مجدي موسى مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة ان الفتاة تستغل خروج والديها العمل في الساعة السابعة صباحا وتستدعي خطيبها لزيارتها في منزلها حيث توجه اليها الساعة الثامنة.

وأضافت التحريات باشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن والد الفتاة عاد بشكل مفاجئ في الساعة التاسعة صباحا ليشاهد ابنته وخطيبها في وضع مريب ما دفعه للتشاجر مع خطيب ابنته وتبادلا الضرب فيما بينهما ما أصاب الفتاة بالذعر والقت بنفسها من الطابق السابع لتسقط مصابة بتهشم في انحاء الجسد.

تلقت مباحث الوراق القبض على الأب وخطيب الفتاة بعدما تبين اصابتهما باصابات طفيفة منها خدوش بالرقبة وجروح سطحية وتم اقتيادهما الى قسم الشرطة ثم ترحيلهما الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.