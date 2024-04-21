6 مايو.. استئناف كروان مشاكل على حبسه شهرين

تنظر محكمة جنح مستأنف حدائق القبة 6 مايو المقبل أولى جلسات استئناف التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه شهرين بتهمة سب وقذف محام وتهديده بالخطف.

وكشفت تحقيقات النيابة في واقعة عن الملابسات الكاملة لاتهام التيك توكر كروان مشاكل بسب وقذف محام وتهديده بالخطف واعترافات المتهم في الواقعة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم كروان مشاكل بث فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يسب المحامي سامح ثابت قناوي، وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة حدثت في يوم 24 نوفمبر 2023، عندما قام المتهم كروان مشاكل ببث فيديو على قناة فضائية يهدد المحامي ويوجه له ألفاظًا بذيئة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم يدعى أحمد على، وشهرته كروان مشاكل، حيث قام بسب وقذف المجني عليه محام وتهديده بالخطف والإيذاء هو وأسرته.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية، قرارها بحبس التيك توكر كروان مشاكل، شهرين، بتهمة سب المحامي وتهديده بالخطف.

وتقدم أحد سامح ثابت قناوي، المحامي بالنقض، ببلاغ يتهم فيه كروان مشاكل بسبه وقذفه وتهديده بالخطف في فيديوهات نشرها عبر حسابه في التيك توك.