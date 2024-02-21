إخلاء سبيل "كروان مشاكل" فى واقعة التحريض على الفجور

قرر قاضي التحقيق بمحكمة التجمع، إخلاء سبيل "التيك توكر" كروان مشاكل، في واقعة نشر مقاطع فيديو تُحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع بعد تقديم محامي المتهم استئناف علي أمر حبسه بإخلاء سبيله وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وقررت جهات التحقيق في وقت سابق، حبس المذيعة إنجي حمادة، المتهمة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب.

ووجهت النيابة لصاحب صفحة "كروان مشاكل" والإعلامية إنجي حمادة، اتهامات بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع.

واعترفت إنجي حمادة خلال التحقيقات، بمزاولة النشاط لزيادة عدد المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما اعترفت بشراء أوقات إعلانية على بعض القنوات الفضائية لزيادة شهرتها وإخفاء نشاطها.