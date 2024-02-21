الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إخلاء سبيل "كروان مشاكل" فى واقعة التحريض على الفجور

كروان مشاكل وإنجي
كروان مشاكل وإنجي حمادة

قرر قاضي التحقيق بمحكمة التجمع، إخلاء سبيل "التيك توكر" كروان مشاكل، في واقعة نشر مقاطع فيديو تُحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع بعد تقديم محامي المتهم استئناف علي أمر حبسه بإخلاء سبيله وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وقررت جهات التحقيق في وقت سابق، حبس المذيعة إنجي حمادة، المتهمة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب.

ووجهت النيابة لصاحب صفحة "كروان مشاكل" والإعلامية إنجي حمادة، اتهامات بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع.

واعترفت إنجي حمادة خلال التحقيقات، بمزاولة النشاط لزيادة عدد المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما اعترفت بشراء أوقات إعلانية على بعض القنوات الفضائية لزيادة شهرتها وإخفاء نشاطها. 

كراون مشاكل مقاطع فيديو الفسق والفجور قاضي الجنايات انجي حمادة

مواد متعلقة

قرار من المحكمة بشأن إخلاء سبيل سما المصرى

بدء جلسة نظر طلب إخلاء سبيل سما المصرى

إخلاء سبيل شاب تسبب في حادث سيارة وإصابة فتاتين بمصر الجديدة

إخلاء سبيل أكبر تُجار النقد الأجنبى بالسوق السوداء فى الشروق على ذمة التحقيقات

بكفالة 3 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل متهم بتزوير المستندات والمحررات الرسمية

الأكثر قراءة

مصر كلمة السر.. لماذا تخشى إسرائيل غزو مدينة رفح بريًا؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس غدٍ الخميس

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

مصر تحرج أمريكا فى العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكى مطلق

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية