إخلاء سبيل شاب تسبب في حادث سيارة وإصابة فتاتين بمصر الجديدة

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل شاب في واقعة حادث سيارة، أسفر عن إصابة فتاتين في محيط ميدان الجامع بمطقة مصر الجديدة، بضمان محل إقامته.

وكشفت تحقيقات النيابة في حادث مصر الجديدة، أنه حال عبور فتاتين 19 عاما و22 عاما، الطريق بمحيط ميدان الجامع في مصر الجديدة اصطدمت بهم سيارة يقودها صاحب محل إلكترونيات 36 عاما مقيم المرج.

وشرحت التحقيقات، أن سائق السيارة لم ينتبه لعبور الفتيات الطريق مما نتج عنه اصطدامه بهم وإحداث اصابات طفيفة بهم عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بوقوع حادث مروري بالقرب من ميدان الجامع في مصر الجديدة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وتبين بالانتقال والفحص اصطدام سيارة يقودها شخص ثلاثيني بـ فتاتين في محيط ميدان الجامع بمصر الجديدة، وتم ضبط قائد السيارة ونقل الفتاتين لتلقي العلاج اللازم.