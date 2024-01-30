مصرع وإصابة 3 فى حادث تصادم بالمطرية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم سيارتين ملاكي بشارع البحر أمام جامع الريس في المطرية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة مفاده مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بشارع البحر أمام جامع الريس بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث لكشف ملابساته ورفع آثار الحطام بالطريق.



ودفعت الأجهزة الأمنية بالأوناش والمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث وإرجاع الطريق لطبيعته وتم نقل الجثتين لثلاجة الموتى الخاصة بأقرب مستشفى والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.