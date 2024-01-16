إخلاء سبيل أكبر تُجار النقد الأجنبي بالسوق السوداء في الشروق على ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل أكبر تُجار النقد الأجنبي بالسوق السوداء في الشروق والمتهم بحيازة 24 مليون جنيه، على ذمة التحقيقات.

وطالب المحامي محمد قطب دفاع المتهم، ببطلان الضبط والإحضار، وطالب بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمانات مالية.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عامل- مقيم بمحافظة الجيزة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته مبالغ مالية بلغت أكثر من 24 مليون جنيه.

وبمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفية بما يعرف بنظام "المقاصة" مقابل نسبة متفق عليها من راغبي التحويل وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصله من تجارته غير المشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.