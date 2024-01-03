بكفالة 3 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل متهم بتزوير المستندات والمحررات الرسمية

قررت محكمة الجنح المختصة، إخلاء سبيل متهم بتزوير محرر رسمى واستخدامه، وتزوير الأختام، والتربح من جريمة التزوير، بكفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، وذلك بعدما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم، والدفع ببطلان محضر الضبط.

وأسندت النيابة للمتهم، فى القضية ارتكاب جريمة ممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها عقب ذلك على عملائه ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك، متخذًا من محل عمله وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي المؤثم.