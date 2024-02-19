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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

قرار من المحكمة بشأن إخلاء سبيل سما المصرى

سما المصري
سما المصري

أجّلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أولى جلسات طلب إخلاء سبيل سما المصري، اليوم الإثنين، بعد أن نفذت الطاعنة 3 أحكام قضائية، أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، والسب والقذف، لجلسة 13 مايو، لحين وصول تقرير المفوضين.

وكان أشرف ناجي، محامي سما المصري، قد تقدم بطلب إلى محكمة القضاء الإداري بإخلاء سبيلها بعدما نفذت الطاعنة 3 أحكام قضائية، أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، وسب وقذف.

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بدء جلسة نظر طلب إخلاء سبيل سما المصرى

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رفض استشكال سما المصرى على حكم حبسها

وذكر محامي سما المصري أنها نفذت 3 أحكام قضائية، منها حكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة، والصادر بجلسة 7/9/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.

وأشار المحامي إلى أن موكلته سامية أحمد، وشهرتها "سما المصري"، نفذت حكمًا آخر بالحبس ستة أشهر في القضية رقم 295 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة، والصادر بتاريخ 18/10/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، في قضية متهمة فيها بالسب والقذف.

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