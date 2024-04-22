5 مصابين فى تصادم 4 سيارات على محور جمال عبدالناصر

وقع منذ قليل حادث تصادم 4 سيارات، على محور جمال عبد الناصر، مما أسفر عنه إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

والبداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث تصادم 4 سيارات علي محور جمال عبد الناصر، مما أسفر عنه إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودفعت الأجهزة الأمنية بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث.