الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

5 مصابين فى تصادم 4 سيارات على محور جمال عبدالناصر

حادث تصادم
حادث تصادم

وقع منذ قليل حادث تصادم 4 سيارات، على محور جمال عبد الناصر، مما أسفر عنه إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

والبداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث تصادم 4 سيارات علي محور جمال عبد الناصر، مما أسفر عنه إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودفعت الأجهزة الأمنية بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث.

حادث تصادم محور جمال عبد الناصر عمليات النجدة مديرية امن القاهرة

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