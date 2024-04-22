الإثنين 22 أبريل 2024
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حوادث

محاكمة طبيب نساء حول عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض.. اليوم

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة طبيب نساء وتوليد؛ لاتهامه بتحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض.

وكر لعمليات الإجهاض

وحملت القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، والمتهمون في القضية هم: "صبحي ع. س" طبيب نساء وتوليد، و"ن. أ" طالبة، و"س. ج"، و"م. أ"  25 سنة، عاطل.

وكشف قرار الإحالة، أنه حال كون المتهم الأول طبيبًا، حول عيادته وكرًا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجهض عمدًا المتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فقام بإجراء جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.

ووجهت النيابة إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغًا نقديًا لقاء ما أتاه، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ووجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفاة دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها.

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محكمة جنايات الجيزة تستكمل محاكمة "طبيب إجهاض" اليوم

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