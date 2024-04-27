نفوق 3 رؤوس ماشية في حريق بالمنيا.. ولا خسائر بشرية

اندلع حريق داخل حظيرة ماشية، اليوم السبت، بعزبة لطف الله بمركز مطاي في محافظة المنيا، ما أدى إلى نفوق 3 رؤوس ماشية، دون أضرار بشرية.

وتلقى مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، باندلاع حريق بإحدى قرى مركز مطاي شمال المنيا.

وانتقلت سيارات الإسعاف، والشرطة، وتم الدفع بسيارتين إطفاء، برئاسة الرائد محمد عبدالعال، من وحدة الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وتبين أن الحريق بحظيرة ماشية ملك "م. ف"، وتسبب الحريق في نفوق ثلاثة رؤوس ماشية، دون أضرار بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

وتولت النيابة العامة بمركز مطاي، التحقيق في الواقعة، مع طلب المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق، والأحهزة الأمنية للتحري عن الواقعة.