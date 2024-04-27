السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

دون إصابات.. السيطرة على حريق في مصنع فوم بالشرقية

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، في السيطرة على حريق نشب في مصنع فوم بطريق العاشر من رمضان - الروبيكي في نطاق مدينة العاشر من رمضان، وذلك دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع فوم بطريق العاشر من رمضان - الروبيكي بجوار هايبر وان بمدينة العاشر من رمضان.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدة سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصنع فوم حريق قوات الحماية المدنية خسائر في الأرواح إصابات

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