الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

نقيب المحامين يعقد لقاء مفتوحًا مع محامى البحيرة.. ويؤكد: يجب تمكين الشباب داخل النقابة

نقيب المحامين يعقد
نقيب المحامين يعقد لقاء مفتوحًا مع محامي البحيرة

عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، لقاءً مفتوحًا مع محامي البحيرة، بمقر الفرعيتين بدمنهور؛ عرض خلاله كل ما يدور داخل نقابة المحامين من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي، ورد على كل الشائعات التى تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين.

 

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وفي مستهل كلمته تقدم عبدالحليم علام، بالتهنئة للمحامين، وللأمتين الإسلامية والعربية، بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على جميع المسلمين بالخير والعافية والسعادة.

وأوضح أنه منذ توليه منصب نقيب المحامين، وهو يتواجد يوميًا في مكتبه بالنقابة العامة، من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساء، للعمل على خدمة أعضاء الجمعية العمومية، وتذليل كافة العقبات.

وتابع: «ولكن خلال تواجدي باستمرار داخل النقابة وجدت العشوائية تسيطر على العمل المؤسسي داخل نقابة المحامين، فعملت على تأسيس عمل مؤسسي منضبط داخل النقابة، فوجدت مقاومة شديدة لمحاملة إفشالي، ولكني نجحت في وضع نظام منضبط داخل نقابة المحامين».

وأكد نقيب المحامين، أنه أراد من الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، تحقيق مبدأ الشفافية بين كافة المرشحين، مستكملًا: جميع أعضاء المجلس الحالي مرشحون في الانتخابات، فمن غير المعقول أن يتم تكليف مرشح لفحص أوراق مرشح منافس له، فهذا غير عادل ولا يحقق مبدأ التكافؤ بين المرشحين.

نقيب المحامين يعقد لقاء مفتوحًا مع محامي البحيرة
نقيب المحامين يعقد لقاء مفتوحًا مع محامي البحيرة
نقيب المحامين يعقد لقاء مفتوحًا مع محامي البحيرة
نقيب المحامين يعقد لقاء مفتوحًا مع محامي البحيرة
نقيب المحامين يعقد لقاء مفتوحًا مع محامي البحيرة


ولفت إلى أن انتخابات نقابة المحامين لعام 2024، قدمت عليها طعون غير مسبوقة في تاريخ انتخابات النقابة، وذلك بغرض إيقافها وتعطيل مصالح المحامين، وجر النقابة إلى النفق المظلوم ووقوعها تحت الحراسة القضائية، مؤكدًا أن من طعنوا لإيقاف العملية الانتخابية، هم نفس الأشخاص الذين طعنوا لإيقاف الجمعية العمومية لإقرار زيادة المعاشات.

وشدد نقيب المحامين، على أنه يجب تمكين الشباب داخل نقابة المحامين، لاستمرار تواصل الأجيال، وإكساب الشباب خبرة العمل النقابي، بما يصب في مصلحة المحامين ومهنة المحاماة، مشيرًا إلى أنه تم تجريف العقول في نقابة المحامين.

وعن مستندات المشروعات في نقابة المحامين، أكد أنه عندما تقلد منصب النقيب، طلب الملفات الخاصة بمشاريع الإسكان، ومبنى النقابة، ولكنه لم يجد أي مشروع له ملفًا كاملًا، فكل الأوراق المتواجدة عبارة عن المستخلصات الأخيرة فقط لا غير، وباقي الأوراق غير موجودة، وهذا من ضمن تركة الفساد الموجودة داخل نقابة المحامين، مؤكدًا أنه لن يترك أي منبع للفساد داخل نقابة المحامين.

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