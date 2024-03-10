"ادعم نقابتك" تطالب بتأجيل انتخابات نقابة المحامين لحين انتهاء شهر رمضان

طالب عبد المجيد جابر، المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح على مقعد استئناف القاهرة، بتأجيل انتخابات نقابة المحامين إلى حين انتهاء شهر رمضان الكريم.

وقال جابر في بيانه، إن عقد الانتخابات خلال شهر رمضان ومع ظروفه التي يعلمها الجميع، تؤكد أنه لن يكون هناك إقبال على صناديق الاقتراع في الشهر الفضيل وسيكون هناك عزوف عن الحضور إلى لجان الاقتراع.

وأشار جابر، إلى أنه إذا أجريت الانتخابات في شهر رمضان سينجح من لديه لغة المال الانتخابي وسينجح برشوي انتخابيه بما يعد تضليل لإرداة الجمعية العمومية.

ولفت إلى أن المحامين المشتغلين لن يذهبوا إلى لجان الاقتراع وستكون النسبة 10% بالكثير وهذا سيؤثر على مصالح أعضاء النقابة المشتغلين وسوف يخرج مجلس لم يأت بإدارة الجمعية العمومية الحقيقية.

وأوضح: بما أن مجلس النقابة قرر عقد الانتخابات بعد تجاوز مدة ولايته القانونية فكان الأحرى به اختيار موعد مناسب يستهدف مشاركة الجمعية العمومية وهو ما يفرض عقد الانتخابات بعد شهر رمضان.

مجلس نقابة المحامين يقرر عقد الانتخابات يوم 23 مارس الجاري

وكان مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، عقد يوم الخميس الموافق 7/3/2024، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والمتعلقة بالعملية الانتخابية.

وفي بداية الاجتماع وجه نقيب المحامين أعضاء المجلس بدراسة جميع الأحكام القضائية الصادرة، لكي يبدي كل عضو رأيه فيها ليتم اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الجمعية العمومية.

وبعد مناقشات وافق مجلس النقابة العامة للمحامين بأغلبية أعضائه على عقد انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، على منصب النقيب وعضوية المجلس، يوم السبت الموافق 23 مارس الجاري.