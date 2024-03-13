الأربعاء 13 مارس 2024
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سياسي

"علام" يعلن عن منحة جديدة للمحامين بمناسبة شهر رمضان

عبدالحليم علام
عبدالحليم علام

تفقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، غرف المحامين بمجمع محاكم منيا القمح بالشرقية، بحضور عادل عفيفي، نقيب جنوب الشرقية، واستمع خلالها لمطالب المحامين، ووعدهم بالعمل على تلبيتها.

في بداية حديثه، قدم عبدالحليم علام، التهنئة إلى جميع الحاضرين من المحامين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا  رغبته في لقاء أعضاء الجمعية  العمومية، بغرف المحامين بالمحاكم، والتحدث معهم عن قرب. 

 

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وأعلن عن صرف منحة استثنائية جديدة للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبذلك تعتبر المنحة الخامسة التي يقررها. 
 

وأكد أنه صرف منح استثنائية للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.

وتابع: «أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023».

وأكد أنه استن سُنة جديدة لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، وهي النزول والتواجد في غرف واستراحات المحامين في المحاكم، ولقاء أعضاء الجمعية العمومية داخل أروقة المحاكم، للاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها.

وقال نقيب المحامين، إنه أصر على وجود إشراف قضائي على الانتخابات منذ بداية تلقي طلبات الترشح، وحتى إعلان النتيجة، وذلك لحرصه على إجراء عملية انتخابية نزيهة، تضمن الشفافية، وتحقق مبدأ التكافؤ بين كافة المرشحين، ولكن تم الطعن عليها وأعيدت إجراءات العملية الانتخابية مرة أخرى تنفيذًا للحكم القضائي الصادر. 
 

وأضاف نقيب المحامين، أن انتخابات نقابة المحامين لعام 2024، قدمت عليها طعون غير مسبوقة في تاريخ انتخابات النقابة، وذلك بغرض إيقافها وتعطيل مصالح المحامين، وجر النقابة إلى النفق المظلم ووقوعها تحت الحراسة القضائية، مؤكدًا أن من طعنوا لإيقاف العملية الانتخابية، هم نفس الأشخاص الذين طعنوا لإيقاف الجمعية العمومية لإقرار زيادة المعاشات.
 

وأشار عبدالحليم علام، إلى أنه تم تطوير 150 غرفة للمحامين على مستوى الجمهورية، إلى جانب شراء أرض لنادي سوهاج، والانتهاء من تشطيبات نادي جنوب سيناء وأصبح جاهزًا للافتتاح، بالإضافة إلى شراء مقر لنقابة غرب طنطا، وتخصيص أرض لنقابة الإسكندرية. 
 

ولفت نقيب المحامين، إلى أن هناك بعض المعامل المتعاقدة مع نقابة المحامين، أرادات زيادة نسبة الاشتراك إلى 40% وإلا سوف تقوم بوقف التعامل مع نقابة المحامين، مشيرًا إلى أنه رأى أن هذه الزيادات المطلوبة من قبل معامل التحاليل سوف ترهق ميزانية نقابة المحامين، ولذلك رفض طلب المعامل، وتوجه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، واتفق مع وزير الصحة على توقيع بروتوكول يتضمن انضمام المحامين إلى المنظومة، وعند علم المعامل بذلك تراجعوا عن الزيادات التي طلبوها.

ومن جانبه أكد عادل عفيفي، نقيب جنوب الشرقية، أن عبدالحليم علام، نقيب المحامين، فتح ذراعيه للجميع، مشيرًا إلى أنه لم يقدم له أي طلب لجنوب الشرقية إلا ووافق عليه، وهذا يجعله يؤيده لفترة نقابية ثانية.

وأوضح نقيب جنوب الشرقية، أن عبدالحليم علام، يتحدث من واقع مستندات رسمية، وهذا ما يؤكد صحة ما يقول.

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