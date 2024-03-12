الثلاثاء 12 مارس 2024
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سياسي

نقيب المهندسين يكلف بتشكيل لجنة من السلامة والصحة المهنية

المهندس طارق النبراوي
المهندس طارق النبراوي

كلّف المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين، لجنة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة للمهندسين بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على ملابسات حادث وفاة المهندس أحمد رضا (رحمه الله) أثناء تأدية عمله، بناءً على ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، وهو الحادث الأليم الذي أدى لوفاته بموقع مشروع إنشاء (المونوريل) بمدينة السادس من أكتوبر. 

ووجّه النبراوي بضرورة مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية فى هذا الشأن، حفاظًا على سلامة وحياة المهندسين والعمال، فى موعد غايته أسبوعان.


كما أعرب النبراوي عن خالص حزنه وتعازيه في وفاة الزميل المهندس أحمد رضا جراء هذا الحادث المؤسف، مؤكدًا أن نقابة المهندسين ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم ضياع حقوقه.

نقيب المهندسين النقابة العامة للمهندسين لجنة لتقصي الحقائق وفاة المهندس أحمد رضا المونوريل

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