لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

لينك الاستعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

من جهتها وفرت وزارة التضامن الإجتماعى رابط إلكتروني للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيا من خلال اللينك من هنا، ثم اتباع الخطوات التالية:

1- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

2- اختيار المستحق لمعاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

3- اختيار الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

4- كتابة رقم القومي الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

5- الضغط على كلمة استعلام.

6- تظهر بعد ذلك جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

التظلم من معاشات تكافل وكرامة 2024

يمكن للمواطنين التظلم من رفض الاشتراك في معاش تكافل وكرامة عبر 3 وسائل، من بينها:

الخط الساخن

• الاتصال من التليفون برقم الخط الساخن 19680.

اللينك الالكتروني

أو تقديم تظلم من معاش تكافل وكرامة على الرابط من هنا.

أو من خلال التظلم من معاش تكافل وكرامة على البريد الإلكتروني من هنا.

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2024

1- صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم.

2- صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.

3- صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

4- صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

5- صورة من بطاقة التموين.

6- بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

7- مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

شروط الاشتراك فى تكافل وكرامة 2024

1- ألا يكون الزوج/ الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه وألا يتقاضى معاشًا تأمينا.

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 سنة، ويكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشرة بمراحل التعليم المختلفة.

3- أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا.

4- أن يكون المتقدم من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

5- تقديم شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

6- أن يكون المتقدمون من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم، بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

7- عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية: ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر)، إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر)، ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة).

8- العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون اشتراك تأميني) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد، امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة (مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع).

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