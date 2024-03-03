الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تضمن وزارة التضامن الاجتماعي بعض الأسماء الجدد في تكافل وكرامة ممن تنطبق عليهم الشروط، لزيادة عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة في إطار حرص الدولة على دعم الطبقات الأولى بالرعاية وتوفير حماية اجتماعية لهم، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة. 

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يستطيع المواطنون الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى بالضغط هنــــــــــا .

ثم اضغط على استعلام، أدخل الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش والمكون من 14 رقمًا لصاحب الكارت في الجزء المخصص له، اضغط على استعلام، فتظهر نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة أو موقوف، ويستطيع أصحاب المعاش تقديم شكوى على نتيجة الاستعلام من خلال نفس الرابط، والضغط على زر شكوى بدلا من الاستعلام بعد اتباع نفس الخطوات. 

الآن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

يطبق من مارس 2024.. قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

 

كم يبلغ معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2024؟

يستفيد 22 مليون مواطن ممن يحصلون على معاش تكافل وكرامة من زيادة المعاش بالتزامن مع الزيادات التي أقرتها الدولة للعاملين بالجهاز الإداري ولأصحاب المعاشات ومنهم معاش تكافل وكرامة.

وتم زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة  15% بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، ويبلغ متوسط معاش شهري من 620 إلى 740 جنيها لكل أسرة، وسيتم وضع زيادة 15% عليها هذا الشهر.

ما هو موعد صرف معاش تكافل وكرامة؟

يختلف موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن موعد صرف المعاشات العادية، ويتم صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024 في 15 مارس المقبل، وهو الموعد الشهري الذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات تكافل وكرامة، وتبلغ قيمة الزيادة 15%.  

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الآن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024| نسبة زيادة معاش تكافل وكرامة

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الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي شهر مارس

تكافل وكرامة الاستعلام عن الأسماء الجدد وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة موعد صرف معاش

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