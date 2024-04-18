الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط صاحب مخبز استولى على 900 كيلو دقيق مدعم فى قطور بالغربية

دقيق مدعم
دقيق مدعم

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فى مركز قطور، استولى على 18 جوال دقيق بلدى مدعم، وزن الجوال 50 كيلو جرامًا، وقام بالتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليًا بدون وجه حق.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز قطور، من ضبط صاحب مخبز استولى على 18 جوال دقيق مدعم، وزن الجوال 50 كيلو جرامًا، بإجمالي 900 كيلو جرام من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

مخبز فى مركز قطور الرقابة على الأسواق البيع في السوق السوداء تحقيق أرباحا غير مشروعة الحفاظ على الدعم الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة مراقبة ومراجعة الأسواق والمحال التجارية

مواد متعلقة

غرس 180 شجرة مثمرة وزينة فى مدينة قطور بالغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال توريد القمح بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ

محافظ الغربية يتابع توسعة طريق مدخل "دفرة" وتطوير مصنع تدوير المخلفات

مذبحة أسرية.. أخ يقتل شقيقه وابنه بطريقة بشعة فى الغربية

تحرير 250 محضرًا تموينيًا متنوعًا فى حملة مُكبرة بالغربية

19 مخالفة ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بزفتى فى الغربية

رفع 375 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع المحلة بالغربية

رصد وضبط 255 مخالفة مرورية بشوارع وطرق الغربية

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

إيران تكشف عن "شرطها" لعدم استهداف مصالح أمريكا فى الشرق الأوسط

قافلة طبية مجانية لفحص وعلاج مواطنى "سيدى شبيب" فى مطروح السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين