ضبط صاحب مخبز استولى على 900 كيلو دقيق مدعم فى قطور بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فى مركز قطور، استولى على 18 جوال دقيق بلدى مدعم، وزن الجوال 50 كيلو جرامًا، وقام بالتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليًا بدون وجه حق.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز قطور، من ضبط صاحب مخبز استولى على 18 جوال دقيق مدعم، وزن الجوال 50 كيلو جرامًا، بإجمالي 900 كيلو جرام من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.