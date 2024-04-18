الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 133 حالة إشغال متنوعة من شوارع طنطا بالغربية

حملة لرفع الإشغالات
حملة لرفع الإشغالات فى طنطا

نفذ قسم المرافق بـمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم مرافق الغربية، حملة مكبرة على الشوارع والطرق لرفع الإشغالات من المقاهي والكافيهات والطرق، داخل مركز ومدينة طنطا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا.

استهدفت الحملات شوارع البحر والنادي الرياضي والنحاس والبورصة وأحمد ماهر وعلي بك الكبير والتأمين الصحي، وتم خلالها رفع 133 حالة إشغال متنوعة، وتم إيداع المضبوطات مخزن مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وتابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في 8 مراكز و4 أحياء، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وذلك لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، بشوارع قرى ومدن المحافظة.

ووجَّه المحافظ بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات عن الطريق العام خاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق والملاهي التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

من ناحيته، شدّد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة، موضحًا أن المحافظة تقوم بحملات مشتركة مع قسم الإشغالات ووحدة المرور للحد من انتشار الإشغالات ورفعها على الفور وتقليل تأثيرها على حركة المرور والمشاة. 

وأكد نائب المحافظ، أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة، للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

حملة لرفع الاشغالات فى طنطا

حملة لرفع الاشغالات فى طنطا
حملة لرفع الاشغالات فى طنطا
حملة لرفع الاشغالات فى طنطا
حملة لرفع الاشغالات فى طنطا
حملة لرفع الاشغالات فى طنطا
حملة لرفع الاشغالات فى طنطا
رفع 133 حالة إشغال متنوعة مديرية أمن الغربية قسم مرافق الغربية رفع الإشغالات من المقاهي والكافيهات والطرق طارق رحمي محافظ الغربية خالد عبد السلام مدير أمن الغربية

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