الخميس 18 أبريل 2024
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اليوم.. "تربية نوعية طنطا" تُعلن تفاصيل مؤتمرها السنوي التاسع

نوعية طنطا
نوعية طنطا

تعقد كلية التربية النوعية، جامعة طنطا، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن مؤتمرها السنوي التاسع الذي سينطلق الشهر القادم، ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على إسهامات البحوث النوعية في مبادرة "حياة كريمة"، وذلك من خلال استعراض الأبحاث والدراسات المرتبطة بتطوير المهارات ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين في المجالات التربوية المختلفة.

وأكدت الدكتورة أميره صابر محمود، مدرس الإذاعة والتليفزيون بالكلية، ورئيس لجنة المؤتمر الصحفي للمؤتمر العلمي التاسع للكلية، وستناول المؤتمر عدة محاور رئيسية تركزت على تنمية المهارات وتعزيز دور ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.

ففي محور التربية الفنية، تم التركيز على تطوير المهارات الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة وتدوير المخلفات البيئية، بالإضافة إلى تنمية مهارات سوق العمل من خلال المشروعات الصغيرة.

وفي محور التربية الموسيقية، سيتم استعراض دور التربية الموسيقية في تنمية المهارات الموسيقية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم مبادرة "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بمحور تكنولوجيا التعليم، سيتم التركيز على دور التكنولوجيا في تنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة وسوق العمل، واستخدام التكنولوجيا في اكتشاف حلول مبتكرة لمشكلات التعليم. كما تم التركيز على تطوير مهارات المعلمين والمتعلمين في استخدام التكنولوجيا التعليمية.

وفي محور الاقتصاد المنزلي، سيتم استعراض دور المستحدثات التكنولوجية في صناعة الملابس والنسيج لتلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأهيل سوق العمل لدعم المشروعات الصغيرة في هذا المجال، وسيتم التركيز أيضًا على تطبيقات التكنولوجيا في الصناعات الغذائية وتغذية ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى استراتيجيات الإدارة المنزلية لدعمهم وبناء حياة كريمة.

وفيما يتعلق بمحور التربية البدنية والرياضة، سيتم التركيز على تطوير برامج التدريب الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية المختلفة. كما سيتم مناقشة تأثير الرياضة على التنمية الشخصية والصحة العقلية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وسيعقد المؤتمر عدة ورش عمل وجلسات تفاعلية، حيث تم تبادل الخبرات والمعرفة والأفكار بين الباحثين والأكاديميين والممارسين في مجال التربية النوعية، كما سيشهد المؤتمر مشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين الذين قدموا تجاربهم ودروسهم المستفادة في تعزيز مبادرة "حياة كريمة".

كلية التربية النوعية إسهامات البحوث النوعية المجالات التربوية المختلفة أميره صابر محمود مدرس الاذاعة والتليفزيون مؤتمر العلمي التاسع للكلية

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