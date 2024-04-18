الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 250 إشغال طريق فى زفتى بالغربية

مرافق الغربية
مرافق الغربية

أعلنت الوحدة المحلية لـمركز زفتي، بمحافظة الغربية، بقيادة المحاسب إبراهيم فايد، رئيس المركز والمدينة، عن رفع 250 إشغال طريق، خلال حملة لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية بالمركز والمدينة.

وأشار المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، إلى أن الحملة التى نفذها قسم الإشغالات، بالتعاون مع إدارة المرافق بمديرية أمن الغربية، قد تمكنت من إزالة 250 إشغال طريق ثابتًا ومتحركًا كانت تعطل الطرق الرئيسية. 

ولفت إلى أن تعليمات محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، هي استمرار حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة والتصدي لكافة أنواع وأشكال إشغالات الطريق.

ووجه نائب المحافظ، بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات عن الطريق العام خاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق والملاهي التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

وأكد نائب المحافظ، التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الطرق العام والشوارع الرئيسية والفرعية، كما وجه بضرور منع التعديات على أملاك الدولة ومنع مخالفات البناء  والتعامل الفوري معها في المهد، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المتعدين، والتشديد بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية من التعديات على الشوارع والممتلكات العامة للدولة ومنع البناء المخالف.

كما وجه "عطا"، برفع مستوى النظافة بشوارع قرى ومدن المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة تولى اهتمامًا بالغًا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة، مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

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