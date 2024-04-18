الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 13 مخالفة بناء دون ترخيص فى مراكز الغربية

إزالات
إزالات

أزالت الوحدات المحلية فى محافظة الغربية، 13 تعديًا على أملاك الدولة والمجارى المائية، والأراضى الزراعية وبناء دون ترخيص، فى مركزى كفرالزيات والمحلة الكبري، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات، شملت حالات مخالفة للبناء دون ترخيص، بقرى المركزين، عبارة عن حوائط بالبلوك وأعمدة خرسانية وقواعد خرسانية، وحالات فك شدة خشبية بالأدوار العلوية، وإزالة حوائط بالطوب الأحمر والأسمنت بالأدوار العلوية.

وأشار الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إلى أن الحملة التى شاركت فيها الوحدات المحلية تحت حماية قوات الشرطة، استهدفت إزالة التعديات على أملاك الدولة، وحرم الترع والمصارف، والأراضى الزراعية، وتمكنت من إزالة 13 من التعديات، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة المتابعة المستمرة، والتصدى لمخالفات البناء بكل أنواعها، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة جميع التعديات ومخالفات البناء.

وشدّد نائب المحافظ، على استمرار الحملات لإزالة التعديات، مشيرًا إلى حصر جميع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وجارٍ التنسيق مع مديرية الأمن لإزالة جميع التعديات. 

إزالة 13 مخالفة بناء دون ترخيص فى مراكز الغربية تعدي على أملاك الدولة محافظة الغربية بناء دون ترخيص الوحدات المحلية تحت حماية قوات الشرطة التصدى لمخالفات البناء بكل أنواعها

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