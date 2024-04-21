الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 140 طن قمامة ومخلفات من شوارع حي ثان المحلة

رفع مخلفات
رفع مخلفات

واصل حي ثان المحلة الكبري، بالتنسيق مع إدارة النظافة والبيئة والإدارات المختصة، حملاته الموسعة لرفع كفاءة النظافة بنطاق الحي استمرت على مدار يومين، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، بناءً على تعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور مهندس احمد عطا.

رصد بيئي

انطلقت الحملات من خلال إدارة الرصد البيئي بالحي، استهدفت رفع المخلفات والأتربة من متفرقة بالحي، وبلغ إجمالي ما جرى رفعه 140 طن قمامة ومخلفات وقمامة صلبة.

وأكد المحاسب أحمد المغاوري، رئيس حي ثان المحلة الكبري، استمرار المتابعة اليومية وتكثيف حملات النظافة بنطاق الحي حفاظا على البيئة المحيطة وصحة المواطنين، والاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.


ومن جهته، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدًا تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق.

وكان محافظ الغربية، قد قام بقيادة حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بمركز ومدينة المحلة الكبري، ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ومراجعة رخص المحلات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والاسواق التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة. 


يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

رفعه 140 طن قمامة ومخلفات حي ثان المحلة الكبرى الحفاظ على المظهر الحضارى محافظ الغربية الدكتور مهندس أحمد عطا تنفيذ خطط الرصف إزالة الاشغالات بمركز ومدينة المحلة الكبري

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