محافظ الغربية يتابع أعمال كورنيش المحلة الجديد ومحور أم القرى

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، خلال جولته الصباحية، الأعمال الإنشائية لكورنيش المحلة الجديد للوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وتفقد المحافظ كورنيش المحلة المقام على ترعة بحر شبين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا والذي سيكون محورًا مروريًا داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسًا ومتنزهًا حضاريًا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

واستمرت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين، وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر، والذي يعد محورًا مروريًا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق.

أعمال كورنيش المحلة الجديد ومحور أم القرى

أعمال كورنيش المحلة الجديد ومحور أم القرى