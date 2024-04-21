رفع 310 حالات إشغالات من شوارع حي أول طنطا في الغربية

نفذ حي أول بمدينة طنطا في محافظة الغربية، برئاسة ممدوح النجار رئيس الحي، حملة موسعة استهدفت رفع وإزالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين من شوارع الحي، بهدف إعادة المظهر الحضاري والانضباط إليها، نجحت خلالها في رفع وتحرير 310 محاضر مخالفة لأصحاب المخالفات.

شارك في الحملة إدارتا إشغال الطريق والإعلانات بحي أول طنطا، وشرطة المرافق، بقيادة العميد عبد القادر خليل، مامور قسم مرافق الغربية، واستهدفت شارع المديرية، ميدان الساعة، شارع المحطة، شارع البورصة، شارع أحمد ماهر، شارع سينما ريفولي، شارع طه الحكيم.

الحملة عن التحفظ على 250 حالة إشغال متنوعة

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 250 حالة إشغال متنوعة، ورفع 60 حالة إشغال من الكاوتش والحواجز الإسمنتية والخشبية من مختلف الشوارع بإجمالي 310 حالات، وتم إيداع المصادرات مخازن حي أول طنطا.

وعلى صعيد منفصل، أزالت الوحدات المحلية لمركز ومدينة زفتى، في محافظة الغربية، 7 تعديات على أملاك الدولة والمجاري المائية، والأراضي الزراعية وبناء دون ترخيص، في حملة استهدفت قرى ومركز زفتى.

جاء ذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات، شملت حالات الإزالة مخالفة للبناء دون ترخيص، بقرى المركز إلي جانب المدينة، وكانت عبارة عن حوائط بالبلوك وأعمدة خرسانية وقواعد خرسانية، وحالات فك شدة خشبية بالأدوار العلوية، وإزالة حوائط بالطوب الأحمر والأسمنت بالأدوار العلوية.

من جهته أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الجهات التنفيذية بالغربية تواصل على مدار اليوم، حملاتها للحفاظ على الأراضي الزراعية، والتصدي لمحاولات البناء المخالف مؤكدا على التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واستعرض الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، آخر تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات ومخالفات البناء من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها.