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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رفع 122 حالة إشغال متنوعة في حملة بطنطا

رفع حالة إشغال
رفع حالة إشغال

نفذ قسم المرافق بـمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم مرافق الغربية، حملة على الشوارع والطرق لرفع الإشغالات من المقاهي والكافيهات والطرق داخل مركز ومدينة طنطا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا.

واستهدفت الحملات عدة شوارع رئيسية وفرعية بمدينة طنطا، وتم خلالها رفع 122 حالة إشغال متنوعة، وتم إيداع المضبوطات مخزن مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

رئيس مركز ومدينة طنطا، إلى أن تعليمات محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، هي استمرار حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة والتصدي لكافة أنواع وأشكال إشغالات الطريق.

وشدد نائب المحافظ، على استمرار حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.

وعلي صعيد آخر، تابع محافظ الغربية، استكمال أعمال وضع طبقة من التربة من أجل تسوية طريق السنطة البلد وتمهيده وردم حفر الغاز لسهولة الحركة المرورية بطول 1 كم وعرض 6 م، مؤكدًا أن المحافظة تقوم برصف عدد من الشوارع والطرق التي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية داخل المحافظة.

وشدد على ضرورة العمل بالتوازى بالشوارع لإنهاء الأعمال المقررة مع التأكيد على الالتزام بمعايير ومواصفات الجودة؛ حفاظًا على الصالح العام مع ضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الموقف وتذليل العقبات أولًا بأول.

كما أكد "رحمي"، أنه يتابع بشكل يومي الأعمال في مستشفى طنطا العام الجديد للانتهاء منها، وإدخالها الخدمة لتدعيم القطاع الطبي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة التخصصات الطبية.

جاء ذلك خلال متابعتة استمرار اعمال المرافق في مستشفى طنطا العام حيث بلغ حجم التنفيذ نحو 94٪؜، وتقام المشفى على مساحة 13 ألف متر مربع ويضم 11 غرفة عمليات و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة.

مديرية أمن الغربية مرافق الغربية حملة على الشوارع والطرق لرفع الإشغالات والطرق داخل مركز ومدينة طنطا عدة شوارع رئيسية وفرعية بمدينة طنطا

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