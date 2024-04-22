ضبط 201 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة في الغربية

شنت إدارة مرور الغربية بقيادة العميد وائل حمودة حملة لرصد مخالفات متنوعة، على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بضبط 201 مخالفة مرورية، شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، وبدون تراخيص، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص، بلغت 49 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة، وتم التحفظ عليها.

كما شملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 44 ألفًا و900 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

من جهته، شدد الدكتور طارق رحمي، بالتنسيق مع اللواء خالد عبد السلام مدير امن الغربية، شدد علي استمرار حملات المرور علي الطرق والشوارع، وكذلك تابعا حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مشددًا على تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق.