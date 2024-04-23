حملات تموينية على مراكز محافظة الغربية لضبط المخالفين

شكلت مديرية تموين الغربية، حملات تموينية بمراكز محافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وبعضوية كل من: خالد ذكي ومحمد صلاح ومحمود برغوث، مفتشى مديرية التموين بمحافظة الغربية، وذلك بناءًا علي توجيهات وتعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية.

وتمكنت الحملة من تحرير عدة محاضر، حيث تم تحرير محضر جنح ضد محل مواد غذائية لحيازتة طن ونصف أرز بدون فواتير تدل علي مصدرها ما جعلها مجهولة المصدر، كما ‏تم تحرير محضر جنح ضد محل بيع أعلاف حيوانية لحيازته طن علف دواجن بدون فواتير وغير مدون عليه تاريخ الإنتاج.

كما ‏جرى تحرير محضر جنح ضد بقال تموينية وذلك لتجميعه 200 كيلو سكر مدعم، كما تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من ضبط تاجر تمويني، استولى وتصرف فى سلع تموينية سكر وزيت مدعم قيمتها 12 ألف جنيه لبيعها فى السوق السوداء والتربح من فارق السعر.

ومن جهته، وجه محافظ الغربية، مديريات التموين والصحة والطب البيطرى، سلامة الغذاء بالتنسيق مع مباحث التموين، لشن حملات مكثفة، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة، مشددا على ضرورة تقديم التوعية اللازمة للمواطنين بكيفية شراء الأسماك الطازجة والمملحة الصالحة.

كما وجه المحافظ مديرية الصحة بالاستعداد والتجهيز والتأكد من توافر الأمصال بالمستشفيات تحسبا لظهور أي حالة تسمم غذائي أو مجرد الاشتباه فيها.

كما وجه المحافظ بتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار موجها مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، وضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر، فضلا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار.