تعيين الدكتورة نسرين عثمان مديرًا لإدارة زفتى البيطرية

واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهوده في سبيل تطوير القطاع البيطري في المحافظة، حيث أصدر قرارًا هامًا بتعيين الدكتورة نسرين عثمان مديرًا لإدارة زفتى البيطرية.

يأتي هذا القرار استجابة للحاجة الملحة لتحسين الخدمات البيطرية في المنطقة وتعزيز الرعاية الصحية للحيوانات.

وفي إطار هذا القرار، تم إيقاف عادل سالم درويش، الذي كان يشغل منصب مدير الإدارة البيطرية بزفتى، لمدة ثلاثة أشهر، في إطار تعزيز الشفافية والتفاني في العمل الحكومي، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مخالفات أو سلوك غير لائق.

وتتمتع دكتورة نسرين عثمان بخبرة واسعة في مجال الطب البيطري، وقد عُينت بناءً على مؤهلاتها وكفاءتها العالية.

ومن المتوقع أن تقود "عثمان" إدارة زفتى البيطرية بشكل فعال، وتعمل على تعزيز الخدمات البيطرية وتحسين جودتها في المنطقة.

ومن المتوقع أن يستمر دور الإدارة البيطرية في زفتى تحت قيادة دكتورة نسرين عثمان، في تقديم الخدمات البيطرية المتميزة، وتعزيز الوعي البيطري والتثقيف لدى المجتمع المحلي، كما ستعمل على تطوير برامج ومبادرات للتوعية بأهمية الرعاية البيطرية المنتظمة والوقاية من الأمراض الحيوانية.

يعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية البيطرية في المنطقة وتعزيز الجودة والمعايير في تقديم الخدمات البيطرية، ويعكس هذا الإجراء التزام الحكومة المحلية بتحقيق التطور والتحسين المستمر في قطاع الرعاية الصحية البيطرية.

ويعد قرار محافظ الغربية بتعيين دكتورة نسرين عثمان مديرة إدارة زفتى البيطرية خطوة هامة نحو تعزيز القطاع البيطري في المنطقة وتحسين جودة الخدمات البيطرية.