لمتابعة قرار خفض الأسعار.. حملات مكبرة على المخابز السياحية والمطاعم بالغربية

شنت مديرية تموين الغربية، بالتعاون مع مباحث تموين الغربية، حملات مكبرة على المخابز السياحية بمراكز المحافظة المختلفة، علي مدار يومي الإثنين والثلاثاء، وذلك لمتابعة تطبيق وتفعيل المخابز السياحية لأسعار الخبز السياحي الجديدة المقررة من قبل الحكومة، وإلزام أصحاب المخابز بتطبيق التسعيرة الجديدة، والإعلان عنها فى مكان واضح بالمخبز، قاد الحملات المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، والعميد عمرو الطوخي، مدير مباحث تموين الغربية، بالإشتراك مع ضباط وأفراد مباحث التموين، ومفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، وبالاشتراك مع الجهات المعنية.

ونبهت الحملة على أصحاب المخابز، بتنفيذ التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 وإلا سيتعرض المخالف لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن هذا الصدد، وأن هناك لجان وحملات مكثفة بالتوازى من المديرية والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية منها مباحث التموين ومجالس المدن والأحياء، على المخابز السياحية الفترة القادمة، تنفيذا لتوجيهات وزير التموين ومحافظ الغربية، لتطبيق قرار الحكومة الجديدة الخاص بتسعيرة بيع الخبز السياحى للمواطنين وكذا المطاعم.

الرقابة والمرور والحملات على المخابز السياحية

وقامت الحملة بالمرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار، وجميع الأنشطة بناحية أول وثانى طنطا، ورصدت عدد من المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

أكد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه سيتم تكثيف الرقابة والمرور والحملات على المخابز السياحية والأفرنجية، بجانب المخابز البلدية، وذلك لإحكام السيطرة والرقابة عليها، والتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة للخبز السياحى، وأنه من ضوابط تنفيذ القرار، وهو إلزام جميع المخابز السياحية بإعلان تسعيرة الخبز "الوزن والسعر" على لوحة فى مكان واضح بالمخبز أمام جمهور المواطنين.

من جهته، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، متابعة الحملات التفتيشية التي يتم تنفيذها بالغربية في مختلف قرى ومدن المحافظة استعدادا لأعياد الربيع وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن التصدي لكافة أشكال الغش التجاري ولأي محاولات للتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة.

تابع المحافظ نتائج الحملات على مخابز العيش السياحي للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار موجها مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

وشدد المحافظ على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر، فضلا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية، والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار.

حملات علي المخابز السياحية

حملات علي المخابز السياحية

حملات علي المخابز السياحية