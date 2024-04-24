محافظ الغربية يتابع موقف رصف شارع النحاس بطنطا ويشدد على سرعة الانتهاء من الشارع

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في اجتماعة المسائي لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الرصف والتطوير الجارية في شارع النحاس بطنطا على سرعة الانتهاء من الشارع.

وتابع المحافظ خلال الاجتماع، أعمال رصف وتطوير شارع النحاس بطنطا بطول 1،38 كم وعرض 20 متر وتشمل توسعة الشارع وإعادة رصفه وتركيب بلدورات، وزرع أشجار في الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة، يأتي ذلك نظرا لأهمية الشارع الحيوية الذي يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، ويحقق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الموظفين والطلاب.

وأشار المحافظ، إلى ان تطوير الشارع لحل مشكلات الازدحام والتيسير على المواطنين في المقام الأول، وتحقيقا للمظهر الحضاري اللائق.

وعلى صعيد آخر، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في جولته الصباحية الموقف التنفيذي لتوسعة ميدان اسكندرية ورصف طريق مستشفى الشرطة بمحلة مرحوم ومحطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم وعمارات الأوقاف بالعجيزي وتوسعة كوبري سكة المحلة ومحور أم القرى في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.