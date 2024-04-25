ضبط طن ونصف الطن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى زفتى بالغربية

صادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية، طنا ونصف الطن من الأسماك المدخنة "رنجة"، يشتبه في أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة بـ مركز زفتي، قبل طرحها لبيعها لجمهور المواطنين فى مراكز ومدن المحافظة بالتزامن مع عيد الربيع " شم النسيم".

كان الدكتور عادل عبدالعزيز، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجنة تفتيشية للمرور بمركز زفتي، مكونة من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وتم رصد طن ونصف الطن أسماكا مدخنة " رنجة" داخل صناديق وزن الصندوق 5 كيلوجرامات، غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة بمركز زفتي.

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها، وتحرير محضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

وفي سياق مواز، واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهوده في سبيل تطوير القطاع البيطري في المحافظة، حيث أصدر قرارا مهما بتعيين الدكتورة نسرين عثمان مديرًا لإدارة زفتى البيطرية.

يأتي هذا القرار استجابة للحاجة الملحة لتحسين الخدمات البيطرية في المنطقة وتعزيز الرعاية الصحية للحيوانات.

وفي إطار هذا القرار، تم إيقاف عادل سالم درويش، الذي كان يشغل منصب مدير الإدارة البيطرية بزفتى، لمدة ثلاثة أشهر، في إطار تعزيز الشفافية والتفاني في العمل الحكومي، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مخالفات أو سلوك غير لائق.

وتتمتع الدكتورة نسرين عثمان بخبرة واسعة في مجال الطب البيطري، وقد عُينت بناءً على مؤهلاتها وكفاءتها العالية.

ومن المتوقع أن يستمر دور الإدارة البيطرية في زفتى تحت قيادة الدكتورة نسرين عثمان، في تقديم الخدمات البيطرية المتميزة، وتعزيز الوعي البيطري والتثقيف لدى المجتمع المحلي، كما ستعمل على تطوير برامج ومبادرات للتوعية بأهمية الرعاية البيطرية المنتظمة والوقاية من الأمراض الحيوانية.

رنجة غير صالحة

رنجة غير صالحة

رنجة غير صالحة