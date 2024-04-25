الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 270 طن قمامة ومخلفات من شوارع زفتى بالغربية

رفع مخلفات
رفع مخلفات

واصلت رئاسة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بقيادة المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، وبالتنسيق مع إدارة النظافة والبيئة والإدارات المختصة، الحملات الموسعة لرفع كفاءة النظافة بنطاق المدينة والقرى استمرت على مدار 24 ساعة؛ بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

 تمهيد بعض الطرق بالمعدات

واستهدفت الحملات المكثفة رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة، وبلغ إجمالي ما جرى رفعه 270 طن قمامة ومخلفات وقمامة صلبة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والطرق، كما تم تمهيد بعض الطرق بالمعدات لتسويتها أمام المواطنين، رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، ونائبه، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

وفي السياق ذاته، تمكنت مراكز ومدن محافظة الغربية، من رفع 7200 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال الـ48 ساعة الماضية.

مركز ومدينة زفتي إدارة النظافة والبيئة والإدارات المختصة رفع المخلفات والأتربة المظهر الحضاري والجمالي مخلفات وقمامة صلبة

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