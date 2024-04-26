23 محضرًا ضد أصحاب المخابز بالمحلة الكبرى

تمكنت حملة مديرية التموين بالغربية، من تحرير 23 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر المحلة الكبري، خلال 24 ساعة، تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

واستهدفت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، التفتيش على المخابز في بندر ومركز المحلة الكبرى، وذلك بالتعاون مع العنيد عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، ومدير إدارة تموين المحلة الكبرى، ومفتشو الرقابة التجارية.

وحررت الحملة 23 محضرًا بمخالفات لمخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة.

وأشار وكيل وزارة التموين في الغربية، إلى أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة؛ للتأكد من إنتاج خبز عالي الجودة يرضى المواطنين، لافتًا إلى استمرار الحملات في جميع مراكز المحافظة؛ لمراقبة وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة.

حملات تفتيشية

على الصعيد ذاته، أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالحملات التفتيشية التي يتم تنفيذها بالغربية في مختلف قرى ومدن المحافظة استعداد لأعياد الربيع وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن التصدي لكل أشكال الغش التجاري ولأي محاولات للتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة.

حيث قامت سلامة الغذاء بضبط طن وربع رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وشدد المحافظ على استمرار الحملات للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة، كما حررت مديرية الصحة ٤٣ محضرًا (٢٦ محضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، ١٧ محضر عدم حمل شهادة صحية).

كما تابع المحافظ نتائج الحملات على مخابز العيش السياحي؛ للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار موجها مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

كما شدد المحافظ على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر؛ فضلا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار.