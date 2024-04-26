الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط صاحب مخبز استولى على 2 طن دقيق مدعم فى الغربية

دقيق مدعم
دقيق مدعم

تمكنت حملة من مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط صاحب مخبز بلدي مدعم، بدائرة مركز طنطا، استولي على 40 جوال دقيق مدعم، يبلغ وزن الجوال 50 كيلوجرامًا بإجمالي 2 طن دقيق مدعم.

وأعلن المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، عن أن الحملة استهدفت التفتيش على المخابز، وضبطت صاحب مخبز بلدي مدعم بمركز طنطا، وقد استولى على 40 جوال دقيق مدعم، وحقق أرباحًا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، وحررت الحملة محضرًا بالواقعة، وأبلغت النيابة العامة للتحقيق.

وشدّد وكيل وزارة التموين في الغربية، على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

انخفاض أسعار الأسماك في الغربية

وعلى صعيد منفصل، واصلت أسعار أغلب أنواع الأسماك في أسواق الأسماك بمحافظة الغربية، في الانخفاض وذلك لليوم الثالث على التوالي بنحو تراوح ما بين 10 - 20 جنيهًا، وبذلك يحقق السمك انخفاضًا سعريًا على مدار الثلاثة أيام ما بين 60-70 جنيهًا لأغلب أنواع الأسماك، كان من بينها البلطي وقشر البياض والمكرونة السويسي والدنيس والجمبري، وهي الفئات الأعلى في أسعار الأسماك.

يذكر أن المواطنين في محافظة الغربية، انضموا لحملة "خليها تعفن" لمواجهة غلاء أسعار السمك، حيث ألقت الحملة بظلالها على أسعار الأسماك، محققة انخفاضًا غير متوقع.  

وشهدت الأسواق تأثيرًا كبيرًا بسبب حملة "خليها تعفن" التي تهدف إلى مقاطعة شراء الأسماك لمدة شهر وتزداد شعبية هذه الحملة يومًا بعد يوم وتحقق نجاحًا في تخفيض الأسعار في مختلف المحافظات.

وتعبّر الحملة عن غضب واستياء المواطنين من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها، حيث يرون أن ارتفاع أسعار الأسماك يؤثر سلبًا على قدرتهم الشرائية، وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتهدف الحملة إلى إرسال رسالة قوية بأهمية توفير سلع غذائية بأسعار معقولة للمواطنين.

2 طن دقيق مدعم ضبط صاحب مخبز بطنطا صاحب مخبز وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين

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