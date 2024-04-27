قرار ضد 129 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

نفذت مراكز ومدن وأحياء محافظة الغربية، حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من مواعيد الغلق المحددة، والإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظة استمرت لمدة 24 ساعة.

وأغلقت الحملات 129 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة، رسميًا وغير مُطبقة للإجراءات الاحترازية، ولا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء وذلك خلال حملات على مراكز المحافظة، في الـ24 ساعة الماضية، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

كما نجحت الحملات المختلفة في إطفاء الإنارة الخارجية لـ48 محلًا تجاريًا، وتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بخصوص مواعيد الغلق المحددة، في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وتوفير وترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الحملات المتواصلة والمتابعة ستستمر في مراكز ومدن المحافظة بهدف رصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة التي حددتها الحكومة للمحلات التجارية، فضلًا عن مراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة، ومراقبة كيفية الاستهلاك للطاقة الكهربية ومنع هدرها.

كان قد واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية اليومية بجولة بمركز ومدينة المحلة الكبرى، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال بإنشاء كورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين، والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، والذي سيكون محورًا مروريًا داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسًا ومتنزهًا حضاريًا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

وتفقد مركز تجميع الألبان، والذي يقام على مساحة 2000 م2 ويتكون المشروع من محطة (استقبال اللبن، محطة تبريد اللبن، محطة تعقيم وتطهير الخطوط، محطة البسترة، معمل، مكاتب إدارية، ميزان بسكول، منافذ عرض المنتجات، مرفق خدمات الخطوط، كهرباء، صرف، غلايات بخار، مبردات)، لافتًا إلى أن الهدف من المشروع هو التداول والحفظ الجيد للألبان لتوفير الفقد ومنع احتكار سماسرة اللبن لصغار المربين، مساعدة صغار المربين على التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية.