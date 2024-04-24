الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع الاستعدادات النهائية لبدء تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء

جانب من الجولة
جانب من الجولة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا مسائيا لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وتشكيل اللجان العليا واللجان الفنية والفرعية ولجان البت ولجان التظلمات، طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأشار المحافظ إلى تدريب 152من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بمختلف التخصصات، في الفترة من 21 أبريل الجاري حتى 8 مايو القادم، بمركز التنمية المحلية بسقارة، معلنًا الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح  ولإنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وتذليل كل المعوقات والتيسير على المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان باعتبار ملف التصالح أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن بتخصيص نائب معني بملف التصالح بكل وحدة محلية بالمراكز والمدن، مشددًا بسرعة إنجاز ملفات التصالح في موعدها طبقًا للقانون.

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من مقترح تشكيل اللجان، لتحقيق المستهدف من القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع، آليات تسعير قيمة المتر وفق معايير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوافرها والمستوى العمراني والحضاري والمقومات التي تختلف من موقع لآخر، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية أخرى.

الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء واللجان الفنية والفرعية ولجان البت ولجان التظلمات وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع موقف رصف شارع النحاس بطنطا ويشدد على سرعة الانتهاء من الشارع

الأكثر قراءة

عاجل| سجلت 41 درجة بالقاهرة.. "الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لحالة الطقس الخميس

عاجل.. توقعات بتراجع أسعار العقارات 20% بعد انخفاض تكلفة الحديد

الموجة الأشد فتكًا.. كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

صور

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. إنطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة