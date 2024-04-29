الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار جديد بحق 4 مسئولين بنادى الترسانة فى حادث اختناق أطفال بحمام السباحة

النيابة العامة
النيابة العامة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 4 مسئولين عن إدارة وتشغيل حمام السباحة بـ نادي الترسانة، بعد تحقيقات موسعة في حادث اختناق أكثر من 10 أطفال؛ نتيجة تسرب غاز الكلور في حمام السباحة. 

وألقت قوات الأمن بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، القبض على كل من صاحب الشركة المسئولة عن صيانة حمام السباحة، ومشرف، و2 فنيين، وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة العجوزة لحين ترحيلهم إلى النيابة العامة لبدء التحقيق معهم صباحًا. 

وأجرت نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في إصابة عدد من الأطفال بالاختناق في حمام السباحة بنادي الترسانة.

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بعد حادث حمام السباحة.. التحفظ على 4 مسئولين بنادى الترسانة بقسم العجوزة

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تحقيقات حادث الترسانة: خلل بـ"جهاز الكلور" وراء حادث الاختناق بحمام السباحة

وأشارت التحقيقات الأولية إلى وقوع الحادث نتيجة حدوث خلل في جهاز ضخ غاز الكلور لحمام السباحة، ما أدى إلى اختناق عدد من الأطفال وتم نقلهم إلى مستشفيات متعددة حكومية وخاصة، وأضافت التحقيقات أن المصابين خرجوا من المستشفى بعد استقرار حالتهم. 

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، بأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه اللجنة الطبية العليا بالوزارة؛ بمتابعة حادث اختناق أطفال داخل حمام سباحة بنادي الترسانة الرياضي.

وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير الشباب والرياضة شدد على ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع الأطفال المصابين باختناق أولًا بأول حتى خروجهم جميعًا من المستشفيات التي نقلوا إليها.

كما أشار محمد الشاذلي إلى أن جميع حالات الأطفال الذين أصيبوا باختناق داخل حمام السباحة بنادي الترسانة، حالاتهم مستقرة تمامًا، ويجرى لها فقط بعض الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان بشكل كبير عليهم. 

نادي الترسانة 4 مسئولين بنادي الترسانة حمام السباحة تسرب غاز الكلور حادث اختناق أطفال

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