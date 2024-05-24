"تقاطع الكلمات" و"مرة واحد طار" ضمن مهرجان نوادي المسرح.. الليلة

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء اليوم الجمعة، عرضين مسرحيين لفرقة دمنهور المسرحية، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لــ نوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين، "دورة الكاتب المسرحي الراحل دكتور علاء عبد العزيز، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتستمر فعالياته حتى 31 مايو الجاري.

عرض "تقاطع الكلمات"

وضمن عروض اليوم بمهرجان نوادي المسرح، العرض المسرحي الأول بعنوان "تقاطع الكلمات" ويعرض في السادسة مساءً، من تأليف وإخراج عبدالرحمن الزغبي.

ويناقش العرض فكرة ضرورة التأكد من المعلومات، والتعامل مع المصادر الموثوقة، من خلال قصة شخصين يلعبان لعبة الكلمات المتقاطعة، ويحاول أحدهما تذكير الآخر بماضيه وتتوالى الأحداث.

عرض "مرة واحد طار"

أما العرض المسرحي الثاني ضمن عروض الليلة في مسابقات مهرجان نوادي المسرح، فيحمل عنوان "مرة واحد طار"، عن رواية "أحدهم طار فوق عش الوقواق" للروائي الأمريكي كين كيسي، إعداد وأشعار عماد عامر، وإخراج محمد أبو شعرة، ويعرض في الثامنة مساءً.

وتدور أحداثه داخل مصحة للأمراض العقلية، بها مجموعة من المرضى تجمعهم ظروف بائسة، ويخضعون لتسلط الإدارة مما يدفعهم للاستسلام، إلى أن ينضم إليهم مريض جديد يقلب حياتهم رأسًا على عقب.

لجنة تحكيم مهرجان نوادي المسرح

وتضم لجنة مهرجان نوادي المسرح التحكيمية كل من: المخرج هشام عطوة رئيسا، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد الطايع مقررا.

وينظم المهرجان الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.

وتزامنًا مع فعاليات المهرجان، تقام أولى مراحل ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا لمدة اثني عشر يوما في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني".

وتختتم العروض يوم الأربعاء 29 مايو مع "الخروج عن النص" لفرقة الزقازيق تأليف أحمد نبيل وإخراج ماركو فؤاد، و"الجريمة والعقاب" لفرقة الإسماعيلية، عن رواية دوستويفسكي، وإخراج أحمد يوسف.

ويقام حفل ختام مهرجان نوادي المسرح وإعلان التوصيات والنتائج يوم الجمعة 31 مايو على مسرح السامر.