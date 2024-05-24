"قصور الثقافة" تستقبل عشرات الموهوبين للمشاركة في اختبارات "مواهبنا مستقبلنا" بالغربية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات برنامج مواهبنا مستقبلنا بمحافظة الغربية، وذلك بالمركز الثقافي لمدينة طنطا، على مدار اليومين الماضيين.

وأقيمت فعاليات البرنامج وسط إقبال عشرات الموهوبين من أبناء محافظة الغربية، وبحضور وإشراف الباحث والشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والمخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، ولجنة من المتخصصين في مجالات البرنامج في فنون التشكيل والمسرح والموسيقى والغناء والأداء الحركي والكتابة الأدبية والإلقاء.

وتقدمت أعداد غفيرة من الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، واختبرت اللجنة المواهب في كل تخصص، وتشكلت اللجنة من كل من “د. سالي زيدان المدرس بكلية التربية الفنية جامعة طنطا، د. منة فتحي المدرس بالمعهد العالي للفنون الشعبية، المخرج عبد الرحمن سالم، الموسيقار عبد الله رجال، الشاعر مسعود شومان، المخرج محمد صابر، ومقرر البرنامج عبير يحيى”.

وتواصل اللجان عملها في استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج مساء اليوم الجمعة وغدا السبت في مدينة المحلة الكبرى تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات بمواهب مصر في مختلف المجالات الفنية وإمداد مراكز تدريب ورعاية الموهوبين بالعناصر المتميزة وضخ الدماء في عروق الفرق الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة. ويقام البرنامج في الغربية بالتعاون بين الإدارة المركزية للشئون الثقافية وإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش.

برنامج "مواهبنا مستقبلنا" جرت أولى فعالياته شهر فبراير الماضي حيث استقبل قصر ثقافة شبين الكوم بمحافظة المنوفية البرنامج على مدار يومين.

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية