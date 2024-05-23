رئيس قصور الثقافة يفتتح معرض "مراسم دندرة " بالهناجر (صور)

افتتح عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، معرض ملتقى مراسم دندرة الأول للرسم والتصوير، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا، مساء أمس الأربعاء، بحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والفنان الدكتور أحمد سليم القومسيير العام، والفنانة فيفيان البتانوني مدير عام الفنون التشكيلية والحرف البيئية، ونخبة من الفنانين التشكيليين والإعلاميين.

ملتقى مراسم دندرة الأول للرسم والتصوير

استهلت الفعاليات بتفقد المعرض الفني الذي ضم مجموعة متميزة من اللوحات الفنية للفنانين المشاركين وهم: أماني زهران، ميرفت شاذلي، محمد دسوقي، أنيس الزغبي، أحمد الشامي، مرقص فارس، فارس أحمد، أحمد دندراوي، عماد أبو زيد، رضا فضل، خالد عمار، صابر طه، نهلة رضا، سها حسن يوسف، ولاء فرج، وفاطمة عزت.

وتنوعت الأعمال الفنية بالمعرض بين اللوحات والاسكتشات الفنية المرسومة بالألوان الزيتية، الأكريليك وغيرها، وذلك بخامات وتقنيات فنية تعكس قيمة التراث الفني بمحافظة قنا.

أعمال فنية من معبد دندرة

وأبدى رئيس هيئة قصور الثقافة إعجابه بالأعمال الفنية المستوحاة من معبد دندرة، وقال: نحرص دائما على نشر الوعي بتاريخ مصر العريق، والتعريف بمقومات المحافظات التي تتمتع بطبيعة خاصة ومنها محافظة قنا بما تملكه من مفردات حضارية ومعالم أثرية شهيرة.

وأكد رئيس الهيئة، استمرار دعم قصور الثقافة لحركة الفن التشكيلي من خلال المراسم المتنوعة التي تشهدها عدة محافظات، موجها الشكر إلى قومسيير عام المعرض والفنانين المشاركين والزملاء القائمين على التنظيم.

وأعرب الفنان تامر عبدالمنعم، عن سعادته بإقامة المعرض الذي يضم مجموعة من الأعمال الفنية التي يمكن للزوار التمتع بمشاهدتها طيلة فترة إقامته، لاستكشاف معالم الحضارة الفريدة التي تركت بصمتها في التاريخ الإنساني.

وقال الفنان الدكتور أحمد سليم القومسير العام: سعدت بالمشاركة في المعرض وسط مجموعة من الفنانين المتميزين الذين تنوعت أعمالهم ما بين التصوير والرسم والأشغال الفنية من خلال استكشاف البيئة المحيطة بمدينة دندرة، مشيرا إلى أنه تم اختيار أكثر من 30 لوحة استخدم فيها الفنانون خامات وتقنيات مختلفة للتعبير عن روح وعراقة المكان.

أبرز لوحات ملتقى دندرة الأول

وعبّر الفنانون المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة بالمعرض، وأوضحت الفنانة ولاء فرج أنها شاركت بلوحتين الأولى عن معبودة السماء "نوت" باستخدام الألوان الأكريليك على القماش، أما اللوحة الثانية فهي مستوحاة من مشهد من معبد نفرتاري في وادي الملكات، وضمت عددا من الموتيفات المصرية القديمة.

وأعربت سها حسن مدرس بكلية الفنون الجميلة، عن سعادتها بالتجربة موضحة أنها شاركت بلوحة تعبر عن نوت وجب والأبناء أوزير وست بخامات متنوعة.

من ناحيتها، قالت الفنانة نهلة رضا اشتركت بلوحة تضم سقف المعبد الذي يغلب عليه اللون الأزرق كرمز للنيل والسماء، الأعمدة التي ترمز إلى فصول السنة الأربعة، حتحور معبودة الجمال، وعدد من الحيوانات المقدسة لدى المصري القديم.

وأضاف رضا فضل، أن المعرض بعد فرصة للتعرف على تلك الأيقونة التاريخية المهمة، وعلى الفنانين التشكيليين ومحبي التاريخ كونه مصدرا للإلهام بالنسبة إليهم.

وقالت الفنانة أماني زهران مدير إدارة المقتنيات بمؤسسة الأهرام: سعدت بترشيحي كثيرًا وبالفعل تقدمت ببورتريه للمعبودة حتحور سيدة الحياة ببهو الأعمدة ترتدي الزي القناوي القديم، وهي من أصعب اللوحات التى رسمتها.



كما شارك الفنان أنيس الزغبي في المعرض بلوحتين عن حتحور وهي تتزين بتاج.

فيما شارك صابر طه صاحب لقب أصغر فنان تشكيلي في العالم العربي بثلاث لوحات من أهمهم لوحة برج الثور كما تم تصويره بسقف المعبد، والتي استوحى فكرتها من النقوش والجداريات.

وفي الختام، كرم رئيس الهيئة، الفنانين المشاركين بتسليمهم شهادات تقدير.

عن ملتقى دندرة الأول للرسم والتصوير

معرض "ملتقى مراسم دندرة الأول للرسم والتصوير" تنظمه الإدارة العامة للفنون التشكيلية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويعد نتاج ملتقى مراسم دندرة الأول للرسم والتصوير 2024، الذي أقيم بمحافظة قنا في فبراير الماضي، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة قنا، ومن المقرر أن يستمر حتى 25 مايو الحالي، لإتاحة الفرصة للجمهور للتعرف على تفاصيل تلك التجربة الفريدة.