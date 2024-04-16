"ماركيث" فى الكاريكاتير.. لوحات جمعته بـ نجيب محفوظ ويطل علينا فى يوم الكتاب

تقديرًا للقصص القصيرة والروايات التي كتبها، والتي يتشكل بها الجمع بين الخيال والواقع في عالم هادئ من الخيال المثمر حصل جابرييل جارثيا ماركيث (6 مارس 1927 – 17 أبريل 2014) على جائزة نوبل للآداب عام 1982؛ حيث يمثل ماركيث جزءًا هامًا في ألبوم الأدب الأمريكي اللاتيني.

كما نالت أعماله العديد من الدراسات النقدية من أبرزها "وقائع موت معلن، الحب في زمن الكوليرا، مئة عام من العزلة"، وبعضها على نطاق واسع وذات مغزى، حيث كان يتم تناول الموضوع والمحتوى السياسي والتاريخي؛ فيما ركزت بعض الدراسات الأخرى على المحتوى الأسطوري وسمات الشخصيات والبيئة الاجتماعية والبنية الأسطورية والإسقاطات الرمزية في معظم أعماله البارزة.

ماركيث مع محفوظ فى ميلاد الأخير بريشة العراقي أركان الزيدي

تناول عدد من رسامي الكاريكاتير ماركيث في أعمالهم الفنية؛ فمنهم من جمعه فى لوحاته بأديب نوبل نجيب محفوظ فى لقاء لم يتحقق فى الواقع مثل الفنان العراقي أركان الزيدي الذى رسم لوحة لماركيث ومحفوظ ضمن مشاركاته في ينظم معرض تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، في إطار الاحتفال بذكرى ميلاد الأديب المصري نجيب محفوظ عام 2020؛ وذلك بالتنسيق بين سفارتي كولومبيا والمكسيك في القاهرة والجمعية المصرية للكاريكاتير بإشراف فنان الكاريكاتير المصري فوزي مرسي.

واحتفالًا باليوم العالمى للكتاب.. ماركيث يطل علينا مرة أخرى

واحتفالا باليوم العالمى للكتاب يطل علينا "ماركيث" مرة ثانية فى معرض بعنوان " رسم الأدب.. كاريكاتير الكتاب"؛ والذي ينظمه معهد ثربانتس بالقاهرة، والجمعية المصرية لرسامي الكاريكاتير، ومعهد كيبيدو للفنون الفكاهية بجامعة الكالا في 22 أبريل 2024 الساعة السابعة والنصف مساءً، وحتى اليوم 12 مايو 2024، من العاشرة والنصف صباحًا حتى الرابعة مساءً.

ويتناول المعرض عبر عدد من اللوحات والتماثيل الكاملة والنصفية إلى جانب "ماركيث" كل من ثربانتس وشكسبيرونجيب محفوظ.