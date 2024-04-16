الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيام زمان

"ماركيث" فى الكاريكاتير.. لوحات جمعته بـ نجيب محفوظ ويطل علينا فى يوم الكتاب

ماركيث
ماركيث

تقديرًا للقصص القصيرة والروايات التي كتبها، والتي يتشكل بها الجمع بين الخيال والواقع في عالم هادئ من الخيال المثمر حصل جابرييل جارثيا ماركيث (6 مارس 1927 – 17 أبريل 2014) على جائزة نوبل للآداب عام 1982؛ حيث يمثل ماركيث جزءًا هامًا في ألبوم الأدب الأمريكي اللاتيني.

 كما نالت أعماله العديد من الدراسات النقدية من أبرزها "وقائع موت معلن، الحب في زمن الكوليرا، مئة عام من العزلة"، وبعضها على نطاق واسع وذات مغزى، حيث كان يتم تناول الموضوع والمحتوى السياسي والتاريخي؛ فيما ركزت بعض الدراسات الأخرى على المحتوى الأسطوري وسمات الشخصيات والبيئة الاجتماعية والبنية الأسطورية والإسقاطات الرمزية في معظم أعماله البارزة.

ماركيث مع محفوظ فى ميلاد الأخير بريشة العراقي أركان الزيدي

تناول عدد من رسامي الكاريكاتير ماركيث في أعمالهم الفنية؛ فمنهم من جمعه فى لوحاته بأديب نوبل نجيب محفوظ فى لقاء لم يتحقق فى الواقع مثل الفنان العراقي أركان الزيدي الذى رسم لوحة لماركيث ومحفوظ ضمن مشاركاته في ينظم معرض تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، في إطار الاحتفال بذكرى ميلاد الأديب المصري نجيب محفوظ عام 2020؛ وذلك بالتنسيق بين سفارتي كولومبيا والمكسيك في القاهرة والجمعية المصرية للكاريكاتير بإشراف فنان الكاريكاتير المصري فوزي مرسي.

واحتفالًا باليوم العالمى للكتاب.. ماركيث يطل علينا مرة أخرى

واحتفالا باليوم العالمى للكتاب يطل علينا "ماركيث" مرة ثانية فى معرض بعنوان " رسم الأدب.. كاريكاتير الكتاب"؛ والذي ينظمه معهد ثربانتس بالقاهرة، والجمعية المصرية لرسامي الكاريكاتير، ومعهد كيبيدو للفنون الفكاهية بجامعة الكالا في 22 أبريل 2024 الساعة السابعة والنصف مساءً، وحتى اليوم 12 مايو 2024، من العاشرة والنصف صباحًا حتى الرابعة مساءً.

ويتناول المعرض عبر عدد من اللوحات والتماثيل الكاملة والنصفية إلى جانب "ماركيث" كل من ثربانتس وشكسبيرونجيب محفوظ.

جابرييل جارثيا ماركيث جائزة نوبل للآداب الأدب الأمريكي اللاتيني مئة عام من العزلة نجيب محفوظ كاريكاتير

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

براءة المتهم بقضية "فتاة الشروق".. هل يُمكن أن يحصل عليها فى الاستئناف أو النقض؟

الباز يكشف مفاجأة عن أسباب قطع الكهرباء.. وموعد انتهاء الأزمة

عاجل.. "الأرصاد" تحذر: درجة الحرارة قد تصل لـ38 غدًا (فيديو)

العين فلقت الحجر.. نهاية مأساوية للبلوجرز محمد وسارة (فيديوجراف)

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

صور

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"